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Казахські та білоруські фірми налагодили постачання обладнання для військової машини Кремля в обхід санкцій, – розслідування

Сучасне обладнання продовжує надходити до Росії обхідними шляхами.

Казахські та білоруські фірми налагодили постачання обладнання для військової машини Кремля в обхід санкцій, – розслідування
російський безпілотник “Оріон”
Фото: kronshtadt.ru

Російське видання “Вёрстка”, білоруське “Бюро” та Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікували спільне розслідування, де розповіли, як західне обладнання для військово-промислового комплексу потрапляє до Росії в обхід санкцій.

Зокрема, серед підбитої українцями 15 листопада 2023 року російської техніки був рідкісний бойовий безпілотник “Оріон”, який у Росії вважають аналогом турецького “Байрактара”.

Такий дрон може нести одночасно шість 20-кілограмових авіаційних бомб, що знищують танки, БМП та живу силу противника. Авіабомби випускає московський Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки (ЦНДІХМ). За рік до війни цей інститут вирішив зайнятися технічним переозброєнням. І тут на допомогу прийшли російські та білоруські посередники, які возили сучасне обладнання та продовжували це робити навіть тоді, коли проти російського ВПК було запроваджено санкції.

Зокрема мова йде про компанію "ОСТЕК-СМТ", яка входить у групу компаній «ОСТЕК». Її створили вихідці з російського Центрального науково-дослідного технологічного інституту Олександр Разорєнов та Вадим Гаршин після розвалу Радянського союзу.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну це підприємство потрапило під санкції Євросоюзу як розробник розвідувальних систем, реактивної зброї та ракетних комплексів для російської армії. Отже, бізнес росіян Олександра Разоренова та Вадима Гаршина виріс у десяток компаній, які активно працюють на російську військову промисловість.

Це стало можливим у тому числі завдяки фірмам з білоруським корінням, через які «ОСТЕК» ввозила сучасне обладнання для виробництва електронних компонентів до Росії.

У 2021 і 2022 роках компанії з групи «ОСТЕК» ввезли до Росії обладнання для виробництва напівпровідників та мікросхем вартістю понад 20 мільйонів доларів, випливає з митних даних. З цієї кількості понад 8 мільйонів доларів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таке обладнання може бути використане у військовій промисловості. Країною його походження у митних деклараціях зазначені країни ЄС, Японія, Південна Корея, Сінгапур, США.

Згідно з митними даними, з березня по серпень 2023 року білоруська «Тефіда» за дорученням казахстанської компанії «КБР-Технології» поставила для групи «ОСТЕК» та пов'язаних із нею компаній обладнання для виробництва електронних компонентів вартістю 5 мільйонів доларів.

Фото: “Вёрстка”

Фото: “Вёрстка”

Фото: “Вёрстка”

Минулого місяця видання Bloomberg повідомило, що за минулий рік Росії вдалося імпортувати мікросхеми, вироблені в США та ЄС, на $1 млрд. РФ скористалася обходом західних санкцій.

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