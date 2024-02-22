Росіяни основну активність зосередили на Донецькій області, але намагаються наступати в Запорізькій

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог зосередив основну активність у Донецькій області. На Авдіївському напрямку захински відбили 19 атак росіян у районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Командувач "Таврії" Олександр Тарнавський повідомив, що ворог перегруповується після втрат від авдіївської операції і тягне резерви та активно використовує авіацію. Захисники зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

"На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районі Роботино, де росіяни намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, знову залучаючи квадроцикли. За добу 21 лютого було знищено й пошкоджено три російські квадроцикли", – сказав Тарнавський.

Про використання квадроциклів він повідомив і вчора – їх росіяни задіяли на Оріхівському напрямку.

Запорізька область знову стала одним із напрямків наступу ворога. Росіяни йдуть у штурм малими групами, використовують дрони та хімічні речовини. Цього тижня вони зайшли в Роботине, відбите в ворога в серпні 2023. Тарнавський говорив, що ворога на околицях Роботиного знищують.