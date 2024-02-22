Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
​«Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з Президентом. Про що насправді говорили, — джерела
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
BBC: Сили оборони вдарили HIMARSом по шикуванню окупантів
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни основну активність зосередили на Донецькій області, але намагаються наступати в Запорізькій

В районі Роботиного ворог задіює малі штурмові групи. 

Росіяни основну активність зосередили на Донецькій області, але намагаються наступати в Запорізькій
Фото: Вадим Філашкін

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог зосередив основну активність у Донецькій області. На Авдіївському напрямку захински відбили 19 атак росіян у районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Командувач "Таврії" Олександр Тарнавський повідомив, що ворог перегруповується після втрат від авдіївської операції і тягне резерви та активно використовує авіацію. Захисники зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

"На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районі Роботино, де росіяни намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, знову залучаючи квадроцикли. За добу 21 лютого було знищено й пошкоджено три російські квадроцикли", – сказав Тарнавський.

Про використання квадроциклів він повідомив і вчора – їх росіяни задіяли на Оріхівському напрямку.

Запорізька область знову стала одним із напрямків наступу ворога. Росіяни йдуть у штурм малими групами, використовують дрони та хімічні речовини. Цього тижня вони зайшли в Роботине, відбите в ворога в серпні 2023. Тарнавський говорив, що ворога на околицях Роботиного знищують.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies