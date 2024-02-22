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Українці стали другою за чисельністю групою серед іноземців у Німеччині – їхня частка зросла до 1,4%

Українські громадяни поступаються лише громадянам Туреччини. 

Українці стали другою за чисельністю групою серед іноземців у Німеччині – їхня частка зросла до 1,4%
Фото: Shutterstock

Українці за два роки повномасштабної війни стали другою за чисельністю групою іноземців у Німеччині. У січні 2022 кількість українців-мешканців ФРН складала 138 000, а в жовтні 2023 – 1,15 млн, пише російськомовне бюро Deutsche Welle з посиланням на статистичні дані.

Таким чином їхня частка серед населення Німеччини зросла до 1,4%, що зробило групу другою найбільшою – після турецької (їх мешкає 1,39 млн – 1,6%). Більшість українців, за даними станом на жовтень, мешкали в чотирьох федеральних землях: Північному Рейні – Вестфалії (234 000), Баварії, Баден-Вюртемберге і Нижній Саксонії (114 000).

За 2023 в Німеччині зареєстрували близько 277 000 нових українців, а 156 000 поїхало. У 2022 з України до Німеччини переїхали 1,1 млн українців, а виїхали 138 000. 68% тих, хто приїхав, склали жінки, 34% – неповнолітні. Літні люди від 60 років склали 11% (стільки ж літніх приїхало в 2023).

  • За даними Агентства ООН у справах біженців, кількість переміщених людей, які планують або сподіваються повернутися в Україну, зменшилася порівняно з минулим роком з 77% до 65%. При цьому з внутрішньо переміщених осіб хочуть повернутися додому 72%.
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