Ультрареспубліканці просять Джонсона припинити переговори з демократами про витрати на уряд

“Жорсткі республіканці” Палати представників США закликали спікера Майка Джонсона припинити переговори з демократами Сенату щодо двопартійного законопроєкту про витрати для уникнення зупинки роботи уряду, пише Reuters.

Вони пропонують натомість схвалити автоматичне скорочення витрат, погоджене його попередником.

Ультраконсервативна група “Кокус свободи” у Палати представників презентувала цю ідею в листі. Зараз лідери Конгресу прагнуть завершити законодавчу роботу, щоб запобігти можливому призупиненню роботи уряду на початку березня.

“Ультрареспубліканці” стурбовані тим, що Джонсон і лідер більшості в Сенаті від Демократичної партії Чак Шумер незабаром оприлюднять законопроєкт з компромісами щодо витрат і політичних змін, які вони відкидають.

“Натомість ми могли б прийняти резолюцію про фінансування на рік, яка заощадить американцям 100 мільярдів доларів за перший рік”, − йдеться у листі групи.

У листі йшлося про розділ Закону про бюджетну відповідальність 2023, який вимагає загального скорочення витрат на 1%, якщо федеральний уряд фінансуватиметься коштом тимчасового заходу від 30 квітня. Поточний фінансовий рік розпочався 1 жовтня. Відтоді уряд отримує кошти через низку короткострокових тимчасових законопроєктів.

Фінансування деяких федеральних агентств Сполучених Штатів, включно з Міністерством транспорту, має закінчитися 1 березня, тоді як для інших, наприклад Міністерства оборони, термін спливає 8 березня.