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Чехія безстроково продовжила заборону на видачу віз та посвідок на проживання росіянам і білорусам

Відповідне рішення схвалив уряд країни із деякими виключеннями.

Чехія безстроково продовжила заборону на видачу віз та посвідок на проживання росіянам і білорусам
Петр Фіала
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Прем'єр-міністр Петр Фіала оголосив 21 лютого, що через вторгнення РФ в Україну Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання росіянам і білорусам, повідомляють České noviny. 

Водночас уряд також повинен створити умови для діяльності в Чехії опозиції та студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами Росії та Білорусі.

Кабінет міністрів країни невдовзі після нападу Росії на Україну позаминулого року вирішив припинити видачу віз громадянам Росії, а згодом і Білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Постанова діяла до 31 березня, нову постанову запропонувало МЗС без конкретного терміну завершення.

“До правил включено низку винятків, але ми продовжимо над цим працювати”, — додав Фіала.

Іноземці, які вже мають дозвіл на проживання, не є цільовою групою постанови. Положення також не поширюється на заявки на короткострокові візи, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії або громадянина Європейського Союзу, якого він супроводжує. Це також не стосується запитів на отримання візи, дозволу на довгострокове або постійне проживання, якщо перебування заявника відповідає інтересам Чеської Республіки і цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.

Крім того, положення не поширюється на запити про дозвіл на довгострокове проживання, якщо заявник є членом сім’ї іноземця, який має дозвіл на проживання в Чехії. Білоруси, які звертаються за посвідкою на проживання з метою навчання у ВНЗ на основі стипендій, наданих Чехією, Європейським Союзом або міжнародними організаціями, також звільняються від заборони.

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