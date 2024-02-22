ВООЗ евакуювала з лікарні в Газі 32 важкохворих пацієнтів

За даними речника ВООЗ Таріка Джасаревича, протягом двох днів з лікарні на півдні Гази евакуювали 32 важкохворих пацієнтів під патронатом ВООЗ.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
Уточнюється, що серед евакуйованих з лікарні Насера хворих є двоє дітей.
“Близько 130 хворих та поранених пацієнтів та щонайменше 15 медиків залишаються у лікарні”, - йдеться у повідомленні.
ВООЗ занепокоєна з приводу безпеки й добробуту людей, які залишилися у лікарні. Речника організації наголосив, що подальші перебої із постачанням медикаментів й наданням меддопомоги спричинять загибель людей.
Як нагадує Сіньхуа, лікарня Насера у місті Хан-Юніс припинила роботу після проведеної у ній ізраїльської військової спецоперації та тижневої облоги, оскільки не мала електроенергії та водопостачання, а медичні відходи та сміття створили умови для поширення хвороб.
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