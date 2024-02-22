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ВООЗ евакуювала з лікарні в Газі 32 важкохворих пацієнтів

Близько 130 хворих та поранених пацієнтів та щонайменше 15 медиків залишаються у лікарні.

ВООЗ евакуювала з лікарні в Газі 32 важкохворих пацієнтів
Всесвітня організація охорони здоров'я
Фото: ukrinform.ua

За даними речника ВООЗ Таріка Джасаревича, протягом двох днів з лікарні на півдні Гази евакуювали 32 важкохворих пацієнтів під патронатом ВООЗ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Уточнюється, що серед евакуйованих з лікарні Насера хворих є двоє дітей. 

“Близько 130 хворих та поранених пацієнтів та щонайменше 15 медиків залишаються у лікарні”, - йдеться у повідомленні.

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ВООЗ занепокоєна з приводу безпеки й добробуту людей, які залишилися у лікарні. Речника організації наголосив, що подальші перебої із постачанням медикаментів й наданням меддопомоги спричинять загибель людей.

Як нагадує Сіньхуа, лікарня Насера у місті Хан-Юніс припинила роботу після проведеної у ній ізраїльської військової спецоперації та тижневої облоги, оскільки  не мала електроенергії та водопостачання, а медичні відходи та сміття створили умови для поширення хвороб.

  • США запропонували Раді Безпеки ООН проєкт резолюції, який закликає до тимчасового припинення вогню у Смузі Гази.

  • Армія оборони Ізраїлю оточила Хан-Юніс − головне місто на півдні Смуги Гази.

  • Член військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що у разі, коли ХАМАС не звільнить усіх утримуваних у Газі заручників до початку Рамадану, тобто 10 березня, ЦАХАЛ у березні розпочне наступ на Рафах.

  • США та кілька західних союзників Ізраїлю попередили Єрусалим, що наступ на Рафах у нинішніх умовах буде катастрофічним. 

  • Ізраїль заявив, що розробить план евакуації цивільного населення до того, як він увійде на територію міста. Нетаньягу вважає, що Ізраїль не зможе ефективно обмежити ХАМАС, не захопивши Рафах. Вважається, що терористи тримають там деяких заручників, також у місті переховується керівництво ХАМАСу.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уникнення наступу на Рафах означало б програш у війні проти ХАМАСу.

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