ВООЗ евакуювала з лікарні в Газі 32 важкохворих пацієнтів

Близько 130 хворих та поранених пацієнтів та щонайменше 15 медиків залишаються у лікарні.

За даними речника ВООЗ Таріка Джасаревича, протягом двох днів з лікарні на півдні Гази евакуювали 32 важкохворих пацієнтів під патронатом ВООЗ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Уточнюється, що серед евакуйованих з лікарні Насера хворих є двоє дітей.

“Близько 130 хворих та поранених пацієнтів та щонайменше 15 медиків залишаються у лікарні”, - йдеться у повідомленні.

ВООЗ занепокоєна з приводу безпеки й добробуту людей, які залишилися у лікарні. Речника організації наголосив, що подальші перебої із постачанням медикаментів й наданням меддопомоги спричинять загибель людей.

Як нагадує Сіньхуа, лікарня Насера у місті Хан-Юніс припинила роботу після проведеної у ній ізраїльської військової спецоперації та тижневої облоги, оскільки не мала електроенергії та водопостачання, а медичні відходи та сміття створили умови для поширення хвороб.