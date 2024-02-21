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Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля", — Reuters

Від початку січня цього року постачань балістичних ракет відбулося не менше чотирьох. 

Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля", — Reuters
Fateh-110
Фото: Iran Press

Іран від початку січня 2024 року надав Росії не менше 400 балістичних ракет класу "земля-земля", що що поглибило військову співпрацю між двома підсанкційними країнами, пише Reuters з посиланням на іранські джерела співрозмовників.

Один з іранських чиновників зазначив, що від початку січня таких поставок до РФ було здійснено не менше чотирьох. Він додав, що "поставок буде більше".

За інформацією Reuters, постачання включає ракети із сімейства балістичних ракет малої дальності Fateh-110, таких як Zolfaghar, з дальністю дії 300 та 700 км.

Поставки почалися на початку січня після завершення угоди у ході зустрічі наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими і представниками служби безпеки, які відбулися в Тегерані та Москві, розповідає іранський співрозмовник.

За словами ще одного анонімного високопоставленого чиновника, деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші були транспортовані літаком.

"Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо", — заявив чиновник.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі на початку січня заявив, що Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія, ймовірно, придбала балістичну зброю малого радіусу дії в Ірану в додаток до ракет, які вже були отримані з Північної Кореї.

Офіційний представник США зазначив, що Вашингтон мав докази активного просування переговорів щодо поставок ракет, але жодних ознак того, що поставки відбулися не було.

Співпраця Ірану та Росії

  • Іран стає все важливішим для Кремля після того, як західні санкції через конфлікт Москви в Україні обмежили зовнішньоторговельні шляхи Росії та змусили її шукати ринки за межами Європи.
  • 12 грудня стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою".
  • Перед цим РФ та Іран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям. Йдеться про шляхи і засоби для “протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків” обмежувальних заходів.
  • Після цього у Кремлі відбулися п’ятигодинні перемовини президента РФ Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
  • У листопаді Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. Білий дім припсукає, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.
  • РФ вже використовує у війні з Україною іранські дрони. Нещодавно Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 з інфрачервоною та радіолокаційною системами наведення.
  • Тегеран заявив, що фіналізував угоду щодо купівлі російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.
  • У листопаді минулого року США висловили стурбованість тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет малої дальності для використання проти України.
  • The Wall Street Journal попереджали, що ймовірно Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, поставки ракет можуть відбутись вже цієї весни.
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