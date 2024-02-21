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Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

Тимчасовий мзахист діятиме до 4 березня 2025 року.

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік
документи для оформлення статусу біженця
Фото: Marko Erd/SME

Уряд Словаччини продовжив термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, які через російську агресію вимушено переїхали до Словаччини, до 4 березня 2025 року, пише видання SME.

Таку постанову словацький уряд погодив сьогодні, 21 лютого, відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.

"Українці можуть оновити документ через електронні служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Статус тимчасового притулку дозволяє людям, які тікають від війни, працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, право на матеріальну допомогу в разі потреби.

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