The Guardian: ЄС застосує санкції проти причетних до викрадення українських дітей

До нового санкційного списку Євросоюзу проти Росії додадуть осіб, безпосередньо пов'язаних з викраденням українських дітей і вивезенням їх до Росії і Білорусі, пише The Guardian.

Серед них – дружина депутата російського парламенту лідера партії "Справедлива Росія – за правду" Сергія Миронова – Інна Варламова. За наявними даними, вона змінила ім'я та дані про місце народження однієї депортованої дитини.

У драфті санаційного пакету зазначили, що Варламова разом зі своїм чоловіком усиновила дитину, яку викрали з дитячого будинку в Херсоні. Варламова особисто їздила в Херсонську область і незаконно вивезла двох дітей до РФ. Одній дитині змінили прізвище на Миронова та місце народження на Подольськ, Росія.

Інша особа зі списку – Марина Пещанська – уповноважена з прав дитини в Севастополі. У своїй ролі вона особисто займалася незаконним перевезенням дітей із дитячого будинку окупованого Мелітополя до Севастополя (окупований Крим).

У списку значиться кілька білорусів, у тому числі Ольга Волкова, яку називають "однією з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими родинами".

Згідно з минулорічним дослідженням Єльського університету, Білорусь звинуватили у викраденні 2400 українських дітей.

Також у драфті списку значився Дмитро Демідов, названий у документі як "одна з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими родинами".

Що відомо про викрадення Росією маленьких українців