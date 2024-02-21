The Guardian: ЄС застосує санкції проти причетних до викрадення українських дітей

До нового санкційного списку Євросоюзу проти Росії додадуть осіб, безпосередньо пов'язаних з викраденням українських дітей і вивезенням їх до Росії і Білорусі, пише The Guardian.
Серед них – дружина депутата російського парламенту лідера партії "Справедлива Росія – за правду" Сергія Миронова – Інна Варламова. За наявними даними, вона змінила ім'я та дані про місце народження однієї депортованої дитини.
У драфті санаційного пакету зазначили, що Варламова разом зі своїм чоловіком усиновила дитину, яку викрали з дитячого будинку в Херсоні. Варламова особисто їздила в Херсонську область і незаконно вивезла двох дітей до РФ. Одній дитині змінили прізвище на Миронова та місце народження на Подольськ, Росія.
Інша особа зі списку – Марина Пещанська – уповноважена з прав дитини в Севастополі. У своїй ролі вона особисто займалася незаконним перевезенням дітей із дитячого будинку окупованого Мелітополя до Севастополя (окупований Крим).
У списку значиться кілька білорусів, у тому числі Ольга Волкова, яку називають "однією з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими родинами".
Згідно з минулорічним дослідженням Єльського університету, Білорусь звинуватили у викраденні 2400 українських дітей.
Також у драфті списку значився Дмитро Демідов, названий у документі як "одна з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими родинами".
Що відомо про викрадення Росією маленьких українців
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома, але попередні оцінки кажуть, що їх не менше 16 000. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
- Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.
- Одна зі складових "перевиховання" українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків.
- За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей".
- Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.
- У грудні 2023 санкції проти причетних до викрадення дітей впровадили США. До списку потрапили особи з РФ і Білорусі.