Фото: Макс Требухов Сергій Пашинський прибуває на засідання ВАКС

Вищий антикорупційний суд почав засідання із обрання запобіжного заходу голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснародному депутатові та колишньому в.о. голови Адміністрації президента Сергію Пашинському.

Суд веде трансляцію засідання для журналістів в окремому приміщенні, до зали засідань їх не пустили. Про це повідомили кореспонденти LB.ua.

Фото: Макс Требухов Сергій Пашинський та адвокат Андрій Федур під час засідання

"Ваша честь, сторона обвинувачення клопоче про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, але не довше строку досудового розслідування, та визначити заставу у розмірі 99 075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 млн 999 тисяч 100 гривень", – сказав прокурор.

У випадку внесення застави прокуратура просить покласти на Пашинського додаткові обов'язки.

Оновлення. Прокурори надали суду докази, зокрема лист гендиректора Гаврилова від 22 липня 2014 на ім'я заступника міністра внутрішніх справ Сакала. У листі йшлося, що Міненерго видало розпорядження про те, що його державне підприємство Гаврилова визначено для прийняття для зберігання нафтопродуктів Курченка.

"У зв'язку з цим просить передати на зберігання зазначений об'єм нафтопродуктів. Що не відповідало дійсності. Міністерство жодних таких розпоряджень не надавало", – сказав прокурор.

Також надали лист Гаврилова від 2 вересня на адресу МВС, відповідно до якого ДП спеціалізується на утриманні, експлуатації та зберіганні світлих нафтопродуктів, а також про те, що зберігання нафтопродуктів на Васильківській нафтобазі та Херсонській перевалці може призвести до негативних наслідків.

"Саме цей лист був використаний як підстава зміна місця зберігання нафтопродуктів", – сказав прокурор.

Також надали лист Гаврилова на адресу прокурора Одеської області, в якому йшлося про зберігання на території Одеського НПЗ арештованих нафтопродуктів на необхідність проведення регламентних робіт на обладнанні.

"Тому просить звільнити ємності для нафтопродуктів та просить передати продукти на зберігання до ДП Укртранснафтопродукт", – пояснив прокурор.

Суд задовольнив клопотання і до зазначеного ДП передали нафтопродукти.

"Вони фактично передані ДП для реалізації відповідно до нормативних актів Кабінету міністрів", – додала сторона обвинувачення.

Вона також надала документи щодо передачі нафтопродуктів з припортової нафтобази в Херсоні.

Фото: Макс Требухов Пашинський перед засіданням ВАКС

Справа Пашинського

Обвинувачення стосується періоду його очолення президентської адміністрації та так званої справи пального олігарха Сергія Курченка. Слідство вважає, що Пашинський разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та низкою інших пов'язаних осіб вирішили заволодіти нафтопродуктами – 97 000 тонн палива, що після повалення влади Віктора Януковича арештували у фірм Курченка. Збитки державі оцінили в 967 млн гривень.

"Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб", – стверджують у НАБУ.

Слідство каже, що держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Наразі підозрюються:

колишній топпосадовець Адміністрації Президента України (Сергій Пашинський)

співорганізатор злочинної організації

підприємець, співорганізатор злочинної організації

чотири члени злочинної організації.

Дії кваліфіковано за ч.1 ст. 255 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Фото: НАБУ Схема у справі Пашинського

Сам Пашинський звинувачення відкидає і вбачає в діях правоохоронців "опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонного сектору»".

Пашинський також додав, що текст підозри підготували на основі його ж інтерв'ю 2015 року "Українській правді".

Більше про позицію Пашинського – в інтерв'ю "Мета – заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості" на LB.ua.