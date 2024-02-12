НАБУ заявило про викриття завдання збитків на "паливі Курченка". Підозрюють експосадовця адміністрації президента

Національне антикорупційне бюро спільно з СБУ викрили злочинну організацію, діяльність якої завдала державі збитків на суму 967 млн гривень. Злочин відбувся в 2014-2018 роках, повідомили в НАБУ.

У 2014 суд арештував 97 000 тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Слідство вважає, що нафтопродуктами вирішив заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України.

"Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб", – стверджують у НАБУ.

Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

"Загальна сума збитків становить 967 млн грн", – додали в НАБУ.

Фото: НАБУ

Наразі підозрюються:

колишній топпосадовець Адміністрації Президента України (очевидно, йдеться про тимчасового в.о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського)

співорганізатор злочинної організації

підприємець, співорганізатор злочинної організації

чотири члени злочинної організації.

Дії кваліфіковано за ч.1 ст. 255 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

В ролику НАБУ пояснили, що фірми олігарха часів президентства Віктора Януковича (це Сергій Курченко) незаконно ввезли в Україну нафтопродуктів за тодішнім курсом на 2 млрд гривень. Після повалення режиму Януковича олігарх утік, а суд арештував ці паливно-мастильні матеріали.

НАБУ каже, що один із підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав "потрібні зв'язки" в Адміністрації президента, нібито розробив схему заволодіння арештованим паливом. Для вчинення злочину, за даними слідства, він залучив свого бізнес-партнера, який був посадовцем Адміністрації президента – судячи з кадрів на відео, це Сергій Пашинський.

Пашинський "з метою розробки та прийняття" потрібного законодавства "для передачі на законних підставах арештованого майна підконтрольному ДП" призначив дружину бізнесмена-співорганізатора (це Сергій Тищенко і Олена Тищенко) схеми на керівну посаду в адміністрацію президента.



Ця жінка забезпечила розробку і ухвалення постанови уряду, де затвердили альтернативний порядок реалізації речових доказів у редакції, яка сприяла втіленню схеми. Альтернативна схема реалізації чинності так і не набула, але організатори перейшли до наступного плану і створили злочинну організацію, як стверджують у НАБУ.

Слідство каже, що фігуранти знайшли державне підприємство, яке існувало лише на папері, і не мало умов для зберігання нафтопродуктів. Потім топпосадовець забезпечив передачу арештованого палива цьому ДП, і сприяв призначенню керівниками членів злочинної організації. ДП відкрило рахунки в приватному банку, власником якого був співорганізатор схеми. Всі операції проводили через цей банк.

Під час однієї з розмов він дав доручення щодо управління рахунками підконтрольному йому директору держпідприємства.

Топосадовець, як стверджує НАБУ, для отримання контролю над місцями зберігання нафтопродуктів, залучив до цього батальйон добровольців і криміналітет, а потім розпочали "фактичне викрадення нафтопродуктів" для їх подальшої реалізації. З метою завершення реалізації злочинного наміру бізнесмен залучив підконтрольну компанію. ДП реалізувало нафтопродукти за заниженими цінами. Вартість палива не перерахували на депозитний рахунок банку досудового розслідування, як це мало бути. Натомість кошти вивели на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, а в бюджет кошти не потрапили.