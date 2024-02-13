Ексголові Тернопільської облради пом'якшили запобіжний захід

Замість цілодобового нічного арешту підозрюваний в корупції експосадовець перебуватиме під нічним. з 21 до 7 ранку.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом'якшила запобіжний захід колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку. Замість цілодобового домашнього арешту йому призначили нічний.

Головку заборонено залишати місце проживання з 21:00 до 07:00 хв за винятком необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття. Строк дії запобіжного заходу – до 15 березня 2024 включно, з обов’язком прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду, йдеться у повідомленні суду.

"За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу ВАКС в частині продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та постановила нову ухвалу", – пояснили в апеляційній палаті.