Ексголові Тернопільської облради пом'якшили запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом'якшила запобіжний захід колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку. Замість цілодобового домашнього арешту йому призначили нічний.
Головку заборонено залишати місце проживання з 21:00 до 07:00 хв за винятком необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття. Строк дії запобіжного заходу – до 15 березня 2024 включно, з обов’язком прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду, йдеться у повідомленні суду.
"За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу ВАКС в частині продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та постановила нову ухвалу", – пояснили в апеляційній палаті.
- Головко підозрюється за ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України. У червні 2023 його разом із двома заступниками голови ВЦА викрили на отриманні хабара. Неправомірну винагороду вони вимагали в бізнесмена, який був волонтером, в обмін на підписання актів прийняття робіт.
- Відсторонити Головка з посади ВАКС відмовився, тож депутати облради проголосували за його відсторонення на сесії. Головко через це подав до суду з вимогою визнати відсторонення незаконним.
- Першим запобіжним заходом Головку суд обрав перебування під вартою з альтернативою застави в понад 800 000 грн. Посадовець сплатив заставу і вийшов на волю. Згодом ВАКС вирішив помістити його під цілодобовий домашній арешт.