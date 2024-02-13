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Ексголові Тернопільської облради пом'якшили запобіжний захід

Замість цілодобового нічного арешту підозрюваний в корупції експосадовець перебуватиме під нічним. з 21 до 7 ранку. 

Ексголові Тернопільської облради пом'якшили запобіжний захід
Михайло Головко
Фото: УП, Головко в Facebook

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом'якшила запобіжний захід колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку. Замість цілодобового домашнього арешту йому призначили нічний.

Головку заборонено залишати місце проживання з 21:00 до 07:00 хв за винятком необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття. Строк дії запобіжного заходу – до 15 березня 2024 включно, з обов’язком прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду, йдеться у повідомленні суду.

"За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу ВАКС в частині продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та постановила нову ухвалу", – пояснили в апеляційній палаті.

  • Головко підозрюється за ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України. У червні 2023 його разом із двома заступниками голови ВЦА викрили на отриманні хабара. Неправомірну винагороду вони вимагали в бізнесмена, який був волонтером, в обмін на підписання актів прийняття робіт. 
  • Відсторонити Головка з посади ВАКС відмовився, тож депутати облради проголосували за його відсторонення на сесії. Головко через це подав до суду з вимогою визнати відсторонення незаконним.
  • Першим запобіжним заходом Головку суд обрав перебування під вартою з альтернативою застави в понад  800 000 грн. Посадовець сплатив заставу і вийшов на волю. Згодом ВАКС вирішив помістити його під цілодобовий домашній арешт. 
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