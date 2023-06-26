Голову Тернопільської обласної ради затримали на хабарі

Він та двоє заступників голови ВЦА вимагали хабар у бізнесмена-волонтера в обмін на підписання актів виконаних робіт.

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабаря. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

За даними слідства, в підприємця вимагали хабар у 1,8 млн гривень за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів. Також цим коштом вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цією компанією за уже виконані і прийняті в 2022 році роботи, повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому»", – йдеться у повідомленні антикорупційного бюро.

Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація – ч.4 ст.368 КК України.

За даними депутата Андрія Богданця, затриманими заступниками голови Тернопільсокї ОВА є Ігор Демʼянчук та Ігор Гайдук. Демʼянчук – перший заступник голови ОВА.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Михайло Головко був народним депутатом декількох скликань. Обрався за 164 округом від ВО "Свобода", але був позафракційним. Очолював міжфракційне депутатське обʼєднання "За тверезе майбутнє". Балотувався і в 2019 від того ж округу, але не пройшов.

До роботи в Раді був бізнесменом, депутатом Тернопільської міської ради від ВО "Свобода" двох скликань, у 2006 і 2007 висувався до Верховної Ради як "свободівець"-списочник. Обласну раду Тернопільської області очолив у листопаді 2020.