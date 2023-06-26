Втрати ворога за тиждень перевищують втрати Збройних сил у 8 разів, – Маляр

Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше ніж у Збройних сил.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулий тиждень:

завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника

знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога

завдали ураження по 11 пунктах управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і безпілотників

вразили сім складів боєприпасів ворога.

“Окрім того знищені сотні одиниць ворожої техніки, серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи. Приміром 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, – розповіла вона.

Нагадаємо, за неділю 25 червня оборонці знищили близько 950 окупантів. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 225 580 осіб.