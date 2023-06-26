Оборонці звільнили близько 130 квадратних кілометрів території на півдні, – Міноборони

Протягом минулого тижня Збройні сили продовжували наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На минулому тижні там відбувалось вирівнювання фронту, покращення оперативно-тактичного положення і в результаті цього було звільнено 17 кв. км. Якщо рахувати загалом за час проведення наступальних дій на півдні, то вже звільнено близько 130 кв. км”, – розповіла вона.

Заступниця міністра додала, що протягом минулого тижня на Таврійському напрямку російські війська атакували українські позиції майже 150 разів. Там відбулось майже 4 тисячі обстрілів з боку ворога.

Разом з тим, українські підрозділи ракетних військ і артилерії на Таврійському напрямку здійснили майже 9 тисяч вогневих завдань.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Збройні сили розпочали на сході контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування становить від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.