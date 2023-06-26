ЗСУ почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на сході, – Маляр

За тиждень відбулося близько 250 бойових зіткнень на східному напрямку.

Минулого тижня Збройні сили вели на сході України оборонні та наступальні дії, і мали тактичний успіх.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом тижня, що минув, на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось. За тиждень противник здійснив на сході 6 457обстрілів та випустив 315 006 боєприпасів. Порівняно з попереднім тижнем кількість обстрілів збільшилась.

Наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, учора противник зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на сході відбулось 36 бойових зіткнень.