Головне за день. Неділя, 25 червня

Понад 20 бойових зіткнень на сході, загроза теракту на ЗАЕС, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 487-й день повномасштабної війни.

Біля чотирьох із шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції російські війська розмістили техніку з вибухівкою.

Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

“План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", - зазначив Буданов.

“Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", - підкреслив Буданов.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – за добу сталося понад 20 бойових зіткнень.

Ворог завдав 25 авіаційних ударів, також здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів, станцію РЕБ та 3 ворожих артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 червня – в нашій новині.

Під завалами в будинку на вулиці Кавказькій в Соломʼянському районі Києва рятувальники виявили тіла ще двох загиблих.

Про це у Телеграм повідомив мер міста Віталій Кличко.

Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей.

Станом на неділю річка Дніпро в Херсоні повернулася в межі русла, рівень води становить 0,33 м за балтійською системою. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"За добу рівень знизився на 4 см, сумарний спад від часу підриву Каховської ГЕС - 5,35 м", - зазначається в повідомленні.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" середній рівень води становить близько 30 см. Крім цього, триває обміління акваторії в національному парку "Великий Луг". Під загрозою осушення перебуває водно-болотне угіддя "Сім маяків". Архіпелаг "Великі та Малі Кучугури" осушений повністю.

Рівень води в нацпарку "Кам'янська Січ" орієнтовно знизився більше ніж на 13 м.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!