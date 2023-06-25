​Сучий путч

Коли в тебе замість прапора держави на рукаві – літери Z та черепи, бізнес – смерть, поки що все йде нормально.

Коли “нас там немає”, але водночас ти намагаєшся віджати у курдів газовий завод під Хішамом – всього в Росії вистачає, тільки газу в тундрі обмаль, треба ще й в пустелі.

Коли якісь друзі диктатора вирішують якісь питання в Лівії. Де биті “Панцирі” розписують на бюджет через Міноборони, а гроші від Хафтара кладуть у потрібні кишені.

Коли кувалди , підвали та командир “Ратібор” у тактичних окулярах, замість органів слідства і прокуратури.

Світ отримав черговий наочний урок, що буває, коли держава перестає володіти монополією на насильство .

Наддержава з ядерною тріадою, “третій рим”, центр православ'я та лідер багатополярного світу – у фантазіях кремлівських старців.

І її майже демонтують кілька тисяч колишніх зеків та відставників. Просто тому що можуть.

Фото: EPA/UPG Танк "вагнерівців", що застряг у воротах ростовського цирку, – найкраща метафора заколоту Пригожина

Бо росіяни самі витягли цих зеків із в'язниць та ще й аплодували.

Чи бачили цикл фільмів про бої за Т-подібну розв'язку від К-2 чи численні репортажі з Бахмута?

Там кілька десятків виснажених забитих татуюваннями найманців, які безуспішно штовхаються за пару посадок, гинуть від танка, потрапляють під міномети, намагаються закидати бліндажі гранатами?

Просто тому, що вирішили раніше вийти з амністії та випробувати долю, помилилися у певний момент життя. І далі їх затягли жорна збудованої людожерами структури. Де або “обнулення”, або спливати кров'ю в зеленці.

Фото: Юрій Бутусов

Чистилище як воно є – без надії і з примарним шансом прожити півроку.

А патріоти Росії вирішили, що вони вічно дивитимуться на це, як на гладіаторські бої з дивана та ще й улюлюкатимуть.

Ось тільки кров – не водиця, а збереження, як в іграх, ні в кого з цих засуджених немає – вмирають раз і назавжди.

І якщо позаду кувалда, а спереду міни та українські танки, можна спробувати перевернути ігровий стіл.

Держава – це апарат насильства правлячого класу.

Історично часто це кочова банда, яка осіла в регіоні та обклала даниною торговців та землеробів, за захист та арбітраж.

Наприклад, скандинави Аскольд і Дір згідно з “норманською теорією” – це класичні військові вожді, які наклали данину на полян, які, по суті, відбили торгову артерію, Дніпро, біля хозарського каганату.

Фото: EPA/UPG

Монополія на насильство, символи держави, кордоні, легальний примус. Це те, що відрізняє державу від іншої банди в інших кольорах. Більше нічого.

Коли ти “включаєш” Херсонську область до складу РФ, а потім утікаєш з Херсона, викравши при цьому єнота, ти підкладаєш міну під основи держави.

Коли на сотні кілометрів немає російського прапора, а тільки черепи, V та Z, а ти слухаєш “лєто та арбалети” як неофіційний гімн Компанії замість гімну РФ, ти підкладаєш міну під її основи

Коли фото депутатів з кувалдою стає правилом хорошого тону, коли ви регочите від передачі тієї ж кувалди з бутафорською кров’ю до парламенту ЄС, ти підкладаєш міну під її основи.

Коли Уткін (командир ПВК "Вагнер", – LB.ua) забиває стрілку кадирівцям бо “ми добре знайомі ще з війни у Чечні” – ну ти вже починаєш здогадуватися, росіянин?

Дмітрій Уткін, засновник і командир ПВК "Вагнер". Відомий своїми нацистськими поглядами. На фото внизу – разом з Путіним на прийомі у Кремлі у 2016-му році

Пригожина можна навіть зрозуміти – такий шанс випадає один раз за життя одиниць на всіх п'яти континентах.

На пальцях однієї руки можна перерахувати на планеті тих людей, що можуть у потрібний момент скористатися владою, що валяється під ногами, і підняти її.

Тим більше, що роззброєння ПВК та підписання контрактів із МО – це фінал особисто для кухаря: з відомством Шойгу вони на ножах ще з часів Сирії та Африки.

Звичайно, кадрові військові в масі не люблять сидільців, на які сиплеться грошовий дощ, поки вони вмирають на блокпостах.

А найманці зневажають слуг, що змушені терпіти бюрократію та тупість заради пенсії.

Але коли це все ще й роздмухувати єдиними успіхами вагнерівців за всю зимову кампанію наступу.

Пригожина прибрали з ефірів офіційних ЗМІ, заборонили вербувати йому нових зеків, зажадали підкоритися конкуруючий структурі. Цілком імовірно, це – фінал і фізичний, в РФ це не рідкість.

Кухар у відповідь здійснив короткий тур регіонами РФ, провів медійну кампанію (снаряди “вагнерам”, великі втрати), звинуватив генералів у всіх невдачах та подався забирати владу.

Фото: скрін

Так, не вийшло. Що каже нам із цього приводу друг Оккам?

Вчора ми бачили класичний заколот. Щоб потрапити до Москви не потрібно йти на неї колонами – у ПВК понад 30 тисяч лише зеків, які отримали амністію, не рахуючи ветеранів Сирії та Лівії тих, хто пішов на спочинок.

Може, дійсно, Пригожина хотіли вбити в таборах і це була реакція. Можливо, це була спроба арбітражу від Путіна, який не вдався. Але заколот починається зі спроб арештів конкурентів, а не з маршів на Ростов. Мільйонне місто важко втримати жменькою найманців. Підготовка до нього була, включаючи медійну. А от реалізація підкачала.

Насправді не важливо скільки "Панцирів", "Стріл-10" і Т-72 було у колонах, що йшли на Москву. Вони завжди будуть слабшими за державу і якщо дати Кремлю час, то він задушив би будь-яку кількість бунтівників.

Ось тільки середній росіянин вчора уже не знав, що таке його держава.

Тому центр південного угруповання Ростов, який постачає величезний фронт, де штаб Південного округу, здався без жодного пострілу.

Тому захоплений аеродром Міллерово, де бійці ПВК підсідали у кабіни пілотів.

Фото: скрін відео Збитий вагнерівцями вертоліт армії РФ під Воронежем

Тому падали збиті гелікоптери РЕБ, тому удари по нафтобазах у Воронежі "Алігаторами".

"Ка-52" бомбять Воронеж ФАБами – мрії здійснюються.

Звідси Іл-22М, що горить, – якщо це “Порубщик” – це подвійний тріумф, штучна машина знищена при заколоті (Іл-22ПП «Порубщик» – літак радіоелектронної боротьби, всього виготовлено три лікатки, прийняті на озброєння у 2016-му, – LB.ua).

Росія занурена до Смути – приємно бачити це вдруге за своє життя.

Найкращий для нас сценарій, на жаль, не відбувся – ПВК у поході на Москву, не влаштували рубку на окружній та не відійшли будувати Ростовську Приватну Військову Республіку.

Але й кінець штурмової піхоти росіян і приватних армій, як явища – теж непогано, кремлівський дідусь не подарує їм свого страху.

Як вишенька на торт – загибель пілотів, прикордонників, поліцейських при прориві, сімейна пара, яка потрапила під ФАБ – холопи, яких ще баби народять, поки поважні люди ще поживуть в Африці.

Пригожин, щоправда, вибрав евакуацію до Білорусі та виліт до Африки, бо навіть взяття Москви не гарантувало йому життя.

Фото: Кадр відео Євген Пригожин у штабі ЮВО в Ростові-на-Дону вранці 24 червня 2023.

Більшість чиновників і олігархів відлетіли в Пітер під час його походу.

Навіть якщо б “вагнерівці” зайняли б міністерства і відомства, Останкіно і почали б закликати до перевороту, режим знайшов би з численних бійців Росгвардії, “Ахмад чаю”, та інших тих, хто готовий був воювати банально за гроші.

Диктуючи уряду і Думі, зустрічаючись із тисячами людей, майже не реально не скуштувати чаю з “Новачком” або не отримати конверт з отрутою.

Але державність та легітимність РФ закінчилися. Це просто клоака з бандами в різних кольорах.

Зняті з фронту, щоб прочитати за складами звернення, похмільні генерали з автоматами на колінах.

Дід, з тремтячим підборіддям, через екран смердить страхом – кинув на блок-пости дітей і втік на Валдай.

Колишній президент Медведєв, якого розжалували до блогера, чомусь перестав писати про підсвинків.

Бізнес-джети олігархів та сімей міністрів, що летять у Дубаї.

Позиції зі строковиками, АГС та екскаваторами у Москві.

Втрати за день авіації стільки, скільки країни втрачають за війну, з майже нульовою ефективністю.

Жалюгідне видовище.

Фото: EPA/UPG

Саме так воно й закінчиться – вранці гратимуть бравурні марші, а надвечір все розповзеться як гнилий папір.

Але ті, хто улюлюкав і плескав в долоні визволенню зеків із в'язниць, штрафним батальйонам, загороджувальним загонам і вимагав розстрілів, навіть не зрозуміють, що самі зруйнували свою країну.

Вже зруйнували. Все, що відбувається зараз, лише агонія.