​Таргани. Приватні військові компанії

Вони працюють у понад 50 країнах на всіх континентах, крім Антарктиди. П.В. Сінгер, автор книги «Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry», стверджує, що в районах бойових дій на 10 військовослужбовців сьогодні припадає один контрактник з ПВК (на початку 90-х співвідношення було 50:1). Тобто нічого дивного чи незвичного в Україні не відбувається. 2003 року у глобальному масштабі в цій галузі щороку оберталося приблизно 100 мільярдів доларів. Приватні військові компанії становлять 29% робочої сили в розвідувальному співтоваристві Сполучених Штатів і поглинають 49% бюджету, що виділяється на утримання персоналу.