Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя пошкоджено будинки, загорілася газова труба

Про поранених даних немає.

Протягом ночі армія Росії девʼять разів била по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії. Найбільше влучань – у Нікополі.

Туди прилетіло більше 30 снарядів. Про поранених даних немає, написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід", – повідомив він.

Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Полум’я уже загасили.

Нагадаємо, що Нікопольський район перебуває під російськими обстрілами щоденно. Учора вночі ворог випустив по Нікополю і Марганецькій громаді 40 снарядів.