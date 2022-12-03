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Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя пошкоджено будинки, загорілася газова труба

Про поранених даних немає. 

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя пошкоджено будинки, загорілася газова труба
Обстріл Дніпропетровської області
Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Протягом ночі армія Росії девʼять разів била по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії. Найбільше влучань – у Нікополі. 

Туди прилетіло більше 30 снарядів. Про поранених даних немає, написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі

"Понiвеченi два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побитi 50 сонячних панелей. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих. Пошкодженi кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід", – повідомив він. 

Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Полум’я уже загасили.

Нагадаємо, що Нікопольський район перебуває під російськими обстрілами щоденно. Учора вночі ворог випустив по Нікополю і Марганецькій громаді 40 снарядів. 

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