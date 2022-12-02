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Укрзалізниця повертає підстаканники

Також Укрзалізниця оновлює чайне та кавове меню.

Укрзалізниця повертає підстаканники
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

До поїздів Укрзалізниці повертаються підстаканники, які перестали використовуватись з часів ковіду. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

“Разом з виробниками ми створили новий дизайн підстаканників, який відображає силу української залізниці та залізних людей, що від початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватись про пасажирів, підтримуючи дороги життя України”, - повідомили в пресслужбі. 

Зазначається, що колекційні підстаканники також будуть доступні в “Залізній крамниці”, а повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня. 

Крім того, з 2 грудня розпочинається процес оновлення чайної та кавової карти в потягах.

До кінця грудня поступово на всіх рейсах Укрзалізниці пасажирам стануть доступними:

  • оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський);
  • нова колекція авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем);
  • натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо);
  • дріп-кава (specialty coffee - 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

Крім цього, скоро в поїздах з’явиться оновлений колекційний рафінад та цукор у стіках, дизайн пакування яких відтворює образи 7 вагонів “Потяга до перемоги”. Цей цукор також можна буде придбати в “Залізній крамничці” на Центральному залізничному вокзалі Києва. 

Нагадаємо, Укрзалізниця після піврічної перерви запускає продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро, який курсуватиме через північне Полісся, Волинь та Київ.

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