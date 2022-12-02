Укрзалізниця повертає підстаканники

До поїздів Укрзалізниці повертаються підстаканники, які перестали використовуватись з часів ковіду.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
“Разом з виробниками ми створили новий дизайн підстаканників, який відображає силу української залізниці та залізних людей, що від початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватись про пасажирів, підтримуючи дороги життя України”, - повідомили в пресслужбі.
Зазначається, що колекційні підстаканники також будуть доступні в “Залізній крамниці”, а повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня.
Крім того, з 2 грудня розпочинається процес оновлення чайної та кавової карти в потягах.
До кінця грудня поступово на всіх рейсах Укрзалізниці пасажирам стануть доступними:
- оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський);
- нова колекція авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем);
- натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо);
- дріп-кава (specialty coffee - 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).
Крім цього, скоро в поїздах з’явиться оновлений колекційний рафінад та цукор у стіках, дизайн пакування яких відтворює образи 7 вагонів “Потяга до перемоги”. Цей цукор також можна буде придбати в “Залізній крамничці” на Центральному залізничному вокзалі Києва.
Нагадаємо, Укрзалізниця після піврічної перерви запускає продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро, який курсуватиме через північне Полісся, Волинь та Київ.