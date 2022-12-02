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Укрзалізниця після піврічної перерви відновила продаж квитків на потяг зі Львова до Дніпра

Він курсуватиме через день.

Укрзалізниця після піврічної перерви відновила продаж квитків на потяг зі Львова до Дніпра
Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрзалізниця після піврічної перерви запускає продаж квитків на рейс №131/132 Львів - Дніпро, який курсуватиме через північне Полісся, Волинь та Київ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Так, з 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам'янку та Олександрію - за розкладом о 18:25.

У зворотньому напрямку через день по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02. Після прибуття до столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира і далі Поліссям до Львова о 06:55.

Квитки на поїзд можна придбати у застосунку, чат-боті та на сайті УЗ.

Нагадаємо, з 11 грудня Укрзалізниця також відновлює сполучення зі Словаччиною.

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