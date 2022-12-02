Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)

Дим, що піднімався в Дніпрі під час повітряної тривоги, є наслідком роботи металургів. Вибуху не було.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь", – написав він у фейсбуці.
Всю офіційну інформацію пізніше повідомить ОВА.
Про вибух під час повітряної тривоги в Дніпрі повідомило Суспільне з посиланням на кореспондентів у місті.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав, що росіяни вивели в море кораблі з "Калібрами" та підняли в небо три Ту-95.
Попереднього ракетного удару по Дніпру було завдано 29 листопада. Потерпілих і загиблих немає, але атака призвела до значних руйнувань.