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Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)

Раніше повідомлялося про вибухи та повітряну тривогу.

Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
​Застосунок "Повітряна тривога"
Фото: Мінцифри

Дим, що піднімався в Дніпрі під час повітряної тривоги, є наслідком роботи металургів. Вибуху не було. 

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. 

"Любі дніпряни, дим що ви побачили в телеграм-каналах, то результат охолодження коксу нашими шановними металургами, а не вибух. Співпало. Заспокойтесь та не переймайтесь", – написав він у фейсбуці.

Всю офіційну інформацію пізніше повідомить ОВА.

Про вибух під час повітряної тривоги в Дніпрі повідомило Суспільне з посиланням на кореспондентів у місті

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав, що росіяни вивели в море кораблі з "Калібрами" та підняли в небо три Ту-95.

Попереднього ракетного удару по Дніпру було завдано 29 листопада. Потерпілих і загиблих немає, але атака призвела до значних руйнувань.

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