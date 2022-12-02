Російські окупанти не встигли знищити документи під час відступу.

Державне бюро розслідуваньразом із Харківською обласною прокуратурою виявили у Куп’янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Серед знайденого - особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого.

Крім того, знайдено доноси місцевих колаборантів, які "здавали" окупантам патріотів та учасників АТО.

"ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази. ДБР нагадує, що короткострокова вигода від співпраці з ворогом обов’язково перетвориться для всіх зрадників на тривале ув’язнення", - наголосили в Бюро.

У ДБР також нагадали, що 19 листопада виявили повний список та "лігво" окупантів та колаборантів у Херсоні.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Херсоні російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на півдні.