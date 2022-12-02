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У Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31, - ЗМІ

За попередньою інформацією причиною аварії могла стати технічна несправність.

У Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31, - ЗМІ
МіГ- 31
Фото: Вікіпедія

На Далекому сході РФ, у Приморському краї, зазнав катастрофи винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"МіГ-31 зазнав аварії відразу після вильоту. Він упав у лісовому масиві неподалік села Олексіївка (65 кілометрів від Владивостока, - ред.). Екіпаж катапультувався", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що пресслужба Східного військового округу РФ підтвердила аварію винищувача, уточнивши, що літак впав у безлюдному місці. За попередньою інформацією причиною аварії могла стати технічна несправність.

Видання The Bell у середині жовтня підрахувало, що з початку повномасштабної війни росії проти України небойові втрати російської військової авіації становили як мінімум десять літаків.

Зокрема, у жовтні бомбардувальник Су-34 впав біля дев'ятиповерхового будинку в Єйську Краснодарського краю, а за кілька днів винищувач Су-30 упав на двоповерховий будинок в Іркутську.

Загалом, за повідомленням Залужного, за час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.

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