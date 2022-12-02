СБУ проводить безпекові заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у трьох областях

Служба безпеки України 2 грудня почала безпекові заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у трьох областях: Житомирській, Рівненській і Закарпатській.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Про це повідомили у Телеграм СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Безпекові заходи проводяться:

Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі (м.Житомир);

Скиті Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

Скиті Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

Рівненсько-Острозькій єпархії, Городоцькому жіночому монастирі, Свято-Георгіївському подвір’ї, Храмі всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенському храмі, Свято-Успенському храмі (Рівненська область).

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", – додали в СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

СБУ наголосила, що діє винятково в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про проведення обшуків у монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП, де закликали до "пробудження матушки-Руси". До того безпекові заходи проводили в приміщеннях УПЦ (МП) у Тернопільській області, в Івано-Франківській та на Буковині. Правоохоронці виявляли пропагандистські матеріали та "агітки" на підтримку Росії чи її воєнного вторгнення.

Після масових випадків антиукраїнської діяльності осіб з УПЦ (МП) РНБО ініціювала заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

Також доручили забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.