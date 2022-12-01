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СБУ перевірила монастир УПЦ (МП) на Закарпатті, де закликали до "пробудження матушки-Русі"

Виявили ксенофобські книжки та агітаційні матеріали. 

СБУ завершила перевірку Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП), де черниці закликали до "пробудження матушки-Русі". 

Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування. Правоохоронці виявили велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів, повідомили в пресслужбі СБУ.

Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

"Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить»", – йдеться у повідомленні. 

Попри заборону керівника єпархії, в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кіріла, який "благословив" російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану пам’ятку, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували "бути відстороненим від усякого священства".

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли "русскую землю" і закликали до "пробудження матушки-Руси".

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила про проведення обшуків у монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП. До того безпекові заходи проводили в приміщеннях УПЦ (МП) у Тернопільській області, в Івано-Франківській та на Буковині. Правоохоронці виявляли пропагандистські матеріали та "агітки" на підтримку Росії чи її воєнного вторгнення. 

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