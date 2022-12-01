Головне за ніч. Четвер, 1 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Дніпропетровщини і Донеччини, знеструмлений Херсон.

Уночі росіяни завдали удару по центру Херсона, вранці здійснили масований обстріл Авдіївки, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також окупанти били по Донецькій, Сумській, Харківській, Запорізькій і Луганській областях.

Відносно спокійно перша зимова ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

З метою недопущення просування українських воїнів на Сватівському та Лиманському напрямках противник здійснює інженерне обладнання лінії оборони. Минулої доби ворог завдав двох ракетних ударів по цивільних об’єктах в населеному пункті Комишуваха Запорізької області, здійснив 41 авіаційний удар та 28 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема і місту Херсон.

Зберігається загроза завдання окупантами ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 1 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 1 грудня орієнтовно склали 89 440 осіб. За минулу добу українські сили оборони ліквідували 560 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Навіть якщо російські війська змусять Збройні сили України вийти з Бахмута на Донеччині, це дасть їм дуже незначну перевагу, зазначається в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Навіть якщо російські війська продовжать просуватися до Бахмута і в його межах, і навіть якщо вони форсують контрольований відхід українців із міста (як це було в Лисичанську), сам Бахмут пропонує їм невелику оперативну вигоду”, – зазначають американці.

Дослідники зазначають, що витрати, пов'язані з шістьма місяцями виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку отриману перевагу, яку росіяни можуть отримати від його взяття.

“З іншого боку, російські наступи навколо Бахмута поглинають значну частину доступної бойової сили Росії, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів в інших місцях”, – додали в ISW.

Уночі росіяни вже, на жаль, «традиційно» обстрілювали Дніпропетровщину з "градів" та важкої артилерії.

Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередачі.

У Херсоні через російські обстріли зникла напруга в електромережах.

"«Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми", – написав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Російська армія при виході з Херсона лишила місто повністю знеструмленим. Почати підключення електроенергії вдалося 26 листопада.

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