Навіть якщо РФ візьме Бахмут, це дасть окупантам дуже незначну оперативну перевагу, – ISW

Навіть якщо російські війська змусять Збройні сили України вийти з Бахмута на Донеччині, зайняття міста дасть їм дуже незначну перевагу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Навіть якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмута і в його межах, і навіть якщо вони форсують контрольований відхід українців із міста (як це було в Лисичанську), сам Бахмут пропонує їм невелику оперативну вигоду”, – зазначають американці.

Дослідники зазначають, що витрати, пов'язані з шістьма місяцями виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку отриману перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута.

“З іншого боку, російські наступи навколо Бахмута поглинають значну частину доступної бойової сили Росії, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів в інших місцях”, – додали в ISW.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що загрози неминучого оточення Бахмута російською армією немає.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну. Ворог завдає там 180-200 артилерійських ударів за добу.