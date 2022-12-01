Національні збори Франції підтримали створення спецтрибуналу для покарання РФ за напад на Україу, – Кулеба

Резолюція містить положення про необхідність забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України.

Національні збори Франції ухвалили резолюцію про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вдячний Національним зборам Франції за ухвалення резолюції на підтримку України, яка містить положення про необхідність забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та створення спеціального трибуналу з цією метою”, – написав він у Твіттері.

I‘m grateful to France’s National Assembly @AssembleeNat for adopting a resolution in support of Ukraine which includes provisions on the need to secure accountability for the crime of aggression against Ukraine and establish Special Tribunal to that end. Justice is inevitable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 30, 2022

“Справедливість неминуча”, – додав міністр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи масовану ракетну атаку Росії на Україну, заявив, що будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.