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Національні збори Франції підтримали створення спецтрибуналу для покарання РФ за напад на Україу, – Кулеба

Резолюція містить положення про необхідність забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України.

Національні збори Франції підтримали створення спецтрибуналу для покарання РФ за напад на Україу, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Національні збори Франції ухвалили резолюцію про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вдячний Національним зборам Франції за ухвалення резолюції на підтримку України, яка містить положення про необхідність забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та створення спеціального трибуналу з цією метою”, – написав він у Твіттері.

“Справедливість неминуча”, – додав міністр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи масовану ракетну атаку Росії на Україну, заявив, що будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

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