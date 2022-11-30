Сьогодні відбулось чергове засідання Ставки. Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території й державний кордон України. Були проаналізовані наміри окупантів і готується протидія – ще потужніша, ніж зараз. Також розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Окремо провів нараду з питань енергетики та зв’язку. Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо й це”, - розповів президент.

Він зазначив, що станом на сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях.

“Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій – облігацій суверенної підтримки України. Обсяг – 500 мільйонів канадських доларів. Фактично Канада бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій державі. Кошти підуть у державний бюджет України.

Крім того, Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу,що російському реваншизму не вдасться переписати історію.

“Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot, – і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена та голову Tesla Inc. Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані російськими військами.