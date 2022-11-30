65% Херсона підключені до енергоживлення

До роботи залучені електрики з шістьох обласних центрів.

65% Херсона вже підключено до енергоживлення, відбуваються роботи щодо подачі води і опалення.

Про це повідомив на брифінгу у Києві заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Інтерфакс-Україна.

"Енергетики продовжують працювати над відновленням світла всім споживачам. Також підключено до енергоживлення місцеву та обласну лікарню. Також працюємо над подачею води й тепла до будинків", - сказав він.

За його словами, до роботи з відновлення енергопостачання залучені електрики з Одеси, Рівного, Чернівців, Житомира, Тернополя та Дніпра.

"В обласний центр служби крові доставлено дизельний генератор. До Нововоронцовської та Великоолександрівської лікарень доставлено пересувні рентгенівські діагностичні апарати. Мобільні бригади "Лікарі без кордонів" оглядають людей, надають психологічну допомогу", - сказав він.

Нагадаємо, що 30 листопада російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Під вогонь потрапило середмістя.