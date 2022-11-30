Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
Керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонафана, якого підозрюють за чотирма статтями, оперуватимуть через проблеми з серцем
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
У Ладижині на Вінниччині - надзвичайна ситуація воєнного характеру
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
ГоловнаСуспільствоВійна

65% Херсона підключені до енергоживлення

До роботи залучені електрики з шістьох обласних центрів.

65% Херсона підключені до енергоживлення
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

65% Херсона вже підключено до енергоживлення, відбуваються роботи щодо подачі води і опалення.

Про це повідомив на брифінгу у Києві заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Інтерфакс-Україна.

"Енергетики продовжують працювати над відновленням світла всім споживачам. Також підключено до енергоживлення місцеву та обласну лікарню. Також працюємо над подачею води й тепла до будинків", - сказав він.

За його словами, до роботи з відновлення енергопостачання залучені електрики з Одеси, Рівного, Чернівців, Житомира, Тернополя та Дніпра.

"В обласний центр служби крові доставлено дизельний генератор. До Нововоронцовської та Великоолександрівської лікарень доставлено пересувні рентгенівські діагностичні апарати. Мобільні бригади "Лікарі без кордонів" оглядають людей, надають психологічну допомогу", - сказав він.

Нагадаємо, що 30 листопада російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Під вогонь потрапило середмістя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також