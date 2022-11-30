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У Маріупольському районі люди на межі виживання, - Андрющенко

Ситуація у районі значно гірша, ніж у самому Маріуполі.

У Маріупольському районі люди на межі виживання, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

У Маріупольському районі у людей немає їжі та грошей. Тож люди вимушені жити на "гуманітарку", якої не вистачає на всіх.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише у Телеграмі.

Андрющенко зазначив, що ситуація у районі значно гірша, ніж у самому Маріуполі. За його словами, навіть у мирний час взимку в селах на узбережжі життя завмирало, проте місцеві жили на кошти, які були зароблені влітку. Наразі ж мешканці, окрім колаборантів, залишились без доходу.

"Людям вистачало напрацьованого за літо для життя. Так було. До цього літа окупації. Цього літа всі мешканці узбережжя, окрім колаборантів, залишились без доходу. Тут немає де працювати. Тут немає російських цивільних окупантів-будівельників. Тут немає російських дурних грошей на будівництво. Проте тут є військовий контингент, який залюбки відбирає все, що йому потрібно", - пише він.

Андрющенко наголошує, що наразі місцеві не мають коштів, аби купити їжу, тож вимушені масово стояти в чергах за "гуманітаркою", якої не вистачає.

"Тут просто немає що їсти. За що купувати їжу. Люди на межі виживання. Ситуація погіршилась зростанням кількості військових, які просто викупили все в магазинах. Тепер - лише "гуманітарка", якої майже немає. Подивіться - це черга в селі Мелекіно за "гуманітаркою" зараз. Тут все село, хоча всім не вистачить", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі жителі стоять в чергах за водою та хлібом. 

А через відсутність безготівкового розрахунку мешканці Маріуполя стоять в чергах до поштових відділень та банкоматів.

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