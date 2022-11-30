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Полярники передали ЗСУ антидронову рушницю "Тризуб"

Кошти на її придбання зібрали на аукціоні.

Полярники передали ЗСУ антидронову рушницю "Тризуб"
Фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники передали Збройним силам антидронову рушницю. Кошти на її придбання було зібрано на аукціоні.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Пам’ятаєте наш антарктичний аукціон, який ми проводили до Дня захисників і захисниць України? Тоді було розіграно понад 20 унікальних лотів, усі з яких знайшли своїх господарів (одна футболка доїхала аж в Ісландію!). А ще від вас було чимало донатів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом вдалось зібрати 126 тис гривень.

"За ці кошти ми придбали антидронову рушницю українського виробництва з гарною назвою «Тризуб». Нарешті вчора отримали її та передали на фронт – у підрозділ «бойових пінгвінів», де воюють наші полярники. Вони зараз боронять гарячий Бахмутський напрямок і дуже чекають на нову помічницю. Ми неймовірно вдячні кожному, хто долучився до аукціону чи просто задонатив кошти. Кожен, навіть найменший внесок, – це велика допомога для нашої майбутньої Перемоги", - йдеться в повідомленні.

Антарктичний науковий центр також анонсував ще один аукціон - до Дня святого Миколая. 

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