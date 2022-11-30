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Росія тримає у Чорному морі один корабель з "Калібрами"

У Середземному морі знаходяться 9 ворожих кораблів.

Росія тримає у Чорному морі один корабель з "Калібрами"

Станом на середу 30 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, один з яких - носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом у 8 ракет.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили України.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель.

У Середземному морі знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв "Калібрів", загальний залп – 76 ракет.

За даними ВМС, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, що за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне зберегти, а не посилити, поточний темп ударів по українській критичній інфраструктурі.

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