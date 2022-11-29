Росія хоче зберегти, а не посилити, темп ударів по українській критичній інфраструктурі, – ISW

Росія прагне зберегти, а не посилити, поточний темп ударів по українській критичній інфраструктурі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Це пояснюється продовженням деградації російського ракетного арсеналу під час попередніх ударів.

“Російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня, але така підготовка, ймовірно, спрямована на підтримку останніх темпів ударів, а не на їхню ескалацію через обмеження російського ракетного арсеналу, що тривають”, – зазначають дослідники.

Речник Південного оперативного командування Збройних сил України Наталія Гуменюк зазначила, що 28 листопада в Чорному морі заступив на чергування додатковий російський ракетоносець. За її словами, це є показником підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

Російські військові блогери також стверджували, що нинішнє угруповання російської авіації та морського флоту означає, що найближчими днями російські сили завдадуть ще однієї серії ракетних ударів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів. Близько 220 ударів завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури.