Словенія надасть Україні обладнання для розмінування

Словенія готує черговий транш матеріально-технічної допомоги України.
Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу Президента України Романа Машовця з делегацією Словенії на чолі з міністром оборони Мар’яном Шарецем.
Пакет, серед іншого, міститиме обладнання для розмінування.
Шарець підтвердив непохитну підтримку України для відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.
Нагадаємо, у жовтні у Міністерстві оборони Словенії підтвердили, що передали Україні модернізовані танки М-55S.