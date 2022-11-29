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Словенія надасть Україні обладнання для розмінування

Воно увійде до нового траншу матеріально-технічної допомоги.

Словенія надасть Україні обладнання для розмінування
Фото: Сайт президента

Словенія готує черговий транш матеріально-технічної допомоги України.

Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу Президента України Романа Машовця з делегацією Словенії на чолі з міністром оборони Мар’яном Шарецем. 

Пакет, серед іншого, міститиме обладнання для розмінування.

Шарець підтвердив непохитну підтримку України для відновлення її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. 

Мар’ян Шарець
Фото: Сайт президента
Мар’ян Шарець
Він наголосив на готовності Словенії активно долучатися до місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. Зазначимо, у межах її першого етапу заплановано забезпечити тренування та підготовку до 15 тисяч українських військових за стандартами НАТО. Словенія також продовжить надавати підтримку українським громадянам, які вимушено покинули свої домівки та знайшли прихисток на її території.

Нагадаємо, у жовтні у Міністерстві оборони Словенії підтвердили, що передали Україні модернізовані танки М-55S.

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