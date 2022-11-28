29 листопада в Дніпрі припиняється рух електротранспорту, - Філатов

Автобуси у Дніпрі працюватимуть у посиленному режимі.

Завтра, 29 листопада, у Дніпрі припиняється рух усього електротранспорту через проблеми в енергопостачанні.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Він додав, що автобуси у Дніпрі працюватимуть у посиленому режимі.

Також Філатов розповів, що з 375 котелень в місті не функціонують 15. Це пов’язано із відключеннями електропостачання, через що можливі перебої у теплопостачанні від однієї до чотирьох годин.

Натомість всі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, медичні заклади, забезпечені теплом.

Філатов зазначив, що на цей час у Дніпрі не функціонують наступні підвищувальні насосні станції:

ПНС-Кожем'яки, ПНС-Косіора, ПНС-Богдана Хмельницького, ПНС-Рибінська.

У цих районах може бути відсутнє водопостачання або буде зменшено тиск.

Нагадаємо, що 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. "Приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Серед 13 постраждалих людей унаслідок російського обстрілу є підліток.