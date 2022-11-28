Україна зробить все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, кожен будинок, кожне підприємство.

Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила й помпову станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Коротко звітую про сьогоднішній день. Ранок почався зі Ставки. Фронт. Забезпечення армії. Енергетика. Зв’язок. Пункти Незламності. Посилення нашої ППО. Робота з партнерами. Ситуація у прифронтових районах і придушення російських вогневих позицій. Усі ключові питання тримаємо у фокусі уваги Ставки”, - розповів президент.

Він зазначив, що обстріли мирних українських міст - справжня суть тих випадкових “товаришів”, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли.

“Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони лишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих “товаришів” із Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, кожен будинок, кожне підприємство”, - пообіцяв Володимир Зеленський.

Сьогодні президент України говорив про українські потреби в захисті та у відбудові з міністрами закордонних справ семи країн Північної Європи. Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Швеція, Норвегія, Ісландія.

“Маємо домовленості щодо подальшої співпраці і в оборонній сфері, і в енергетичній, і щодо проектів відбудови нашої держави, і в санкційній сфері. З кожною з делегацій обговорювали українську формулу миру, дуже детально – можливу участь кожної держави в реалізації пунктів формули”, - розповів голова держави.

Володимир Зеленський наголосив, що триває робота на різних рівнях над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

“Обговорив зокрема й це сьогодні з міністрами закордонних справ країн-партнерів. Керівник Офісу Андрій Єрмак узяв участь у конференції, що відбулась у Франції. Там працюють члени робочої групи з питання створення трибуналу. Генеральний прокурор Андрій Костін і перша леді України представляли сьогодні нашу державу в Британії – там відбулася конференція щодо протидії сексуальному насильству в умовах війни. Пан Костін готується до зустрічі з міністрами юстиції “Великої сімки” в Берліні завтра”, - розповів президент.

Він підкреслив, що головна тема всіх цих заходів – відповідальність Росії за війну й терор.

“Говорив з Премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. До речі, Нідерланди надають Україні суттєву допомогу в підготовці трибуналу щодо агресії та у встановленні правди про всіх російських убивць і катів. Україна за це вдячна. Почув дуже важливий сигнал від пана Прем’єр-міністра Рютте – сигнал щодо наступного року. Підтримка нашої держави лише зростатиме”, - пообіцяв Зеленський.

Сьогодні президент зустрівся з амбасадорами нашої фандрейзингової платформи United24. Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі – вони були в Києві, а відеозв’язком долучилися Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер та Тімоті Снайдер. Головне питання – проходження цієї зими, допомога Україні з генераторами та іншим енергетичним обладнанням.

“Обсяг акумульованих коштів для нашої ініціативи Grain from Ukraine зростає і вже – понад 180 мільйонів доларів. Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більшою. Про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея. Японія – з перших днів. А ще – НАТО і, звичайно, ООН”, - наголосив президент України.

Володимир Зеленський також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, МАГАТЕ вимагає від російських військ залишили Запорізьку АЕС.