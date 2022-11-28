Поліція ексгумувала тіла п’ятьох мешканців Харківщини, котрі загинули внаслідок російської агресії

Працівники поліції Харківської області провели ексгумацію та вилучили останки загиблих під час авіаційного бомбардування росіянами селища Слобожанське. Тіла направили на судово-медичну експертизу, попередня причина смерті - вибухові травми.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Двоє дітей 1 та 11 років, дві жінки та чоловік померли 9 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ селища Слобожанське Балаклійської територіальної громади Ізюмського району”, - йдеться у повідомленні.

Російські бомби влучили у багатоповерховий житловий будинок, у якому знаходились постраждалі. Місцеві мешканці поховали фрагменти тіл на цвинтарі селища.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, російська армія обстріляла Купʼянськ Харківської області. Загинуло двоє людей – перехожі, які опинились на вулиці під час обстрілу.