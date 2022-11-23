Ворог влучив по лікарні, житловому будинку і школі.

Російська армія обстріляла Купʼянськ Харківської області. Загинуло двоє людей – перехожі, які опинились на вулиці під час обстрілу.

Під ударом опинилися також житловий будинок, поліклініка і школа. Про це повідомили в Офісі президента.

"Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок та поліклініка. Також є руйнування школи", – заявив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм повідомив, що обстріл відбувся близько 7:40.

"Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік – госпіталізований, 1 – надали допомогу на місці", – заявив він.

Фото: тг-канал Тимошенко Офіс президента

Фото: тг-канал Тимошенко Офіс президента

Фото: тг-канал Тимошенко Офіс президента

Фото: тг-канал Тимошенко Офіс президента

Фото: тг-канал Тимошенко Офіс президента

Фото: тг-канал Тимошенко Офіс президента

Протягом доби окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківщини. У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

Після 15 години у м. Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених.

Купʼянськ було звільнено від російських окупантів у вересні. Росіяни зайшли в місто на самому початку повномасштабного вторгнення, і його мер Геннадій Мацегора – здав ворогу населений пункт. При цьому мешканці виходили на протести проти загарбників.