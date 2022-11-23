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​З-під завалів пологового відділення у Запорізькій області врятували двох людей

Під час удару в лікарні перебувала одна породілля і лікар.

​З-під завалів пологового відділення у Запорізькій області врятували двох людей
Запоріжжя, обстріл (ілюстративне фото)
Фото: Запорізька ОДА

З-під завалів пологового відділення Вільнянської лікарні в Запорізькій області врятували двох людей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичаних ситуацій.

"У ніч на 23 листопада у м. Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу загинуло немовля 2022 року, жінку і лікаря рятовано з-під уламків будівлі.

За попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає.

Від ДСНС залучено 67 осіб та 14 од. техніки. Роботи тривають. Більше інформації згодом.

Нагадаємо, російські війська обстріляли пологове відділення у Запорізькій області.

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