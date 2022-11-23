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Очільник Пентагону подякував американським конгресменам за постійну підтримку України

Відомство проводить постійні консультації щодо вирішення нагальних потреб нашої країни.

Очільник Пентагону подякував американським конгресменам за постійну підтримку України
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін подякував американським конгресменам за постійну підтримку України.

Як повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, Остін зустрівся з низкою сенаторів США на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі у Канаді.

Сінгх охарактеризувала бойові дії в Україні як “динамічне та активне поле бою”.

“Ми бачимо, як українці відбиваються, використовуючи зброю та системи, які надали не лише ми, а й інші партнери та союзники”, – додала вона.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх
Фото: Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх
За її словами, відомство, консультуючись із союзниками, партнерами та українцями, проводить постійні дискусії щодо вирішення нагальних потреб України – не лише на полі бою, але й для підтримки власної інфраструктури. “Ми бачимо, що Росія ще більше ізольована, звертаючись до таких країн, як Іран і Північна Корея, щоб поповнити те, що їм потрібно. Це чітко демонструє їх власну слабкість і чітко показує, наскільки ізольованими вони стали у світі”, – сказала Сінгх.

Нагадаємо, Остін вважає, що Україна "в набагато кращому становищі" зможе вести бої у зимових умовах, ніж росіяни.

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