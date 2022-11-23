Очільник Пентагону подякував американським конгресменам за постійну підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін подякував американським конгресменам за постійну підтримку України.
Як повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, Остін зустрівся з низкою сенаторів США на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі у Канаді.
Сінгх охарактеризувала бойові дії в Україні як “динамічне та активне поле бою”.
“Ми бачимо, як українці відбиваються, використовуючи зброю та системи, які надали не лише ми, а й інші партнери та союзники”, – додала вона.
Нагадаємо, Остін вважає, що Україна "в набагато кращому становищі" зможе вести бої у зимових умовах, ніж росіяни.