Очільник Пентагону подякував американським конгресменам за постійну підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін подякував американським конгресменам за постійну підтримку України.

Як повідомила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, Остін зустрівся з низкою сенаторів США на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі у Канаді.

Сінгх охарактеризувала бойові дії в Україні як “динамічне та активне поле бою”.

“Ми бачимо, як українці відбиваються, використовуючи зброю та системи, які надали не лише ми, а й інші партнери та союзники”, – додала вона.

Фото: Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх

За її словами, відомство, консультуючись із союзниками, партнерами та українцями, проводить постійні дискусії щодо вирішення нагальних потреб України – не лише на полі бою, але й для підтримки власної інфраструктури.“Ми бачимо, що Росія ще більше ізольована, звертаючись до таких країн, як Іран і Північна Корея, щоб поповнити те, що їм потрібно. Це чітко демонструє їх власну слабкість і чітко показує, наскільки ізольованими вони стали у світі”, – сказала Сінгх.

Нагадаємо, Остін вважає, що Україна "в набагато кращому становищі" зможе вести бої у зимових умовах, ніж росіяни.