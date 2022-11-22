Головне за день. Вівторок, 22 листопада

Наступальні дії росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ворожі обстріли Донеччини і Херсонщини, 2,5 млрд євро від Євросоюзу, скандал із шарфом Орбана. Яким запам’ятається 272-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил оборони України поточної доби завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Росіяни здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 22 листопада – в нашій новині.

Російська армія вранці 22 листопада влаштувала обстріл Оріхова Запорізької області.

Унаслідок прямого влучання в пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.

"Жертв могло бути значно більше, але їм вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, уникнення створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів", – повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Окупанти не раз прицільно обстрілювали пункти видачі гуманітарної допомоги, черги за водою і хлібом.

Російські окупаційні війська обстріляли Торецьк та Часів Яр на Донеччині.

"У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний – поранено дві людини, пошкоджено чотири будинки. У Торецьку – пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв", – повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він наголосив, що Часів Яр та Торецьк вже не раз потрапляли під ворожий вогонь, і очевидно, що росіяни не припинять бити по цих містах. "Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик!" – закликав голова ОВА.

Постійно російські війська атакують і Херсонщину, розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Удари постійно – не кожен день, а кожні декілька годин ми чуємо вибухи. Вони б'ють не лише по Херсону, обстрілюють всю деокуповану Херсонщину. Є прильоти в Білозерці, Антонівці, Чорнобаївці, інших населених пунктах", – розповів він.

За його словами, безпекова ситуація на звільненій Херсонщині залишається "дуже складною". "Тому те, що зараз говорять про добровільну евакуацію, я підтримую", – додав Соболевський.

Начальник цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко повідомив Суспільному, що "22 листопада станом на 15:30 російські окупанти влучили в 12 місць у Херсоні. Троє людей загинули".

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інфографіку з оцінкою залишків ракетного арсеналу російських окупаційних військ.

Згідно з опублікованою статистикою, серед ракет наземного базування в окупантів залишилося лише 119 "Іскандерів" із 900, що були на початок повномасштабної агресії РФ, і ще 48 виготовлених за цей період (13%), 347 (74%) 3М-55 "Онікс" із 470, які були, і 6 980 (87%) С-300 із 8 000 ракет такого типу, які були.

Скільки та яких ракет ще лишилося в агресора — в нашій новині.

22 листопада на рахунки України надійшло 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, за ці кошти вдасться профінансувати основні критичні видатки в цьому році.

Куди уряд скерує кошти, отримані від інших партнерів – в новині.

Міністерство закордонних справ України викличе посла Угорщини та чекає на офіційні вибачення Будапешту після скандалу з шарфом угорського прем'єра Віктора Орбана. “Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики”, – написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

“Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України”, – зазначив речник українського МЗС.

Річ у тім, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті в шарфі з мапою "Великої Угорщини", що включає частини Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії, а також регіони сьогоднішніх Сербії та України, які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

МЗС Румунії передав угорському послу "рішуче несхвалення" і назвав неприйнятним будь-який прояв ревізіонізму.

Сам Віктор Орбан вибачатися, схоже, не збирається.

"Футбол – це не політика. Давайте не бачити того, чого немає. Збірна Угорщини – команда всіх угорців, де б вони не жили", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

У ніч на 22 листопада на 90-му році життя відійшов у вічність Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич.

Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Зараз це Радехівський район Львівської області. Шухевич був членом Української Гельсінської Групи та політичним в’язнем у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.

Загалом Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. У 1990 році став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.

Міністру освіти часів Віктора Януковича Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. На думку правоохоронців, він допомагав гауляйтерам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

Як зазначається у повідомленні про підозру, Дмитро Табачник не пізніше 1 травня 2022 року "надав згоду на співпрацю з представниками Федеральної служби безпеки РФ та вирішив допомагати останнім у проведенні підривної діяльності проти України".

Крім того, Табачник, "діючи від імені представників вищих органів влади РФ, в тому числі Федеральної служби безпеки РФ", організовував та координував діяльність Сальдо й Балицького "у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів".

Подробиці – в новині.

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