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В Укрзалізниці розповіли, які потяги затримаються у дорозі

Квитки можна повернути за повну вартість.

В Укрзалізниці розповіли, які потяги затримаються у дорозі
Фото: Міністерство інфраструктури України

Через відсутність напруги в контактній мережі на ділянці Коростень - Здолбунів у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки потягів на ділянці Козятин - Шепетівка. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Це дещо змінить час у дорозі для рейсів:

  • №3/4 Ужгород - Запоріжжя;
  • №7/8 Київ - Чернівці;
  • №67/68 Київ - Варшава;
  • №53/54 Київ - Перемишль;
  • №30/29 Ужгород - Київ;
  • №17/18 Харків - Ужгород;
  • №16/15 Рахів - Харків;
  • №92/91 Львів - Київ;
  • №95/96 Київ - Рахів;
  • №2/1 Івано-Франківськ - Харків;
  • №54/53 Перемишль - Київ;
  • №750/749 Ужгород - Київ;
  • №43/44 Київ - Івано-Франківськ.

Пасажири поїзда №43 Київ - Івано-Франківськ, що прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна - Новоград-Волинський), можуть сісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ - Ковель. 

“Здати квитки теж можливо: залізниця поверне 100% вартості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка

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