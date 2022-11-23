В Укрзалізниці розповіли, які потяги затримаються у дорозі

Через відсутність напруги в контактній мережі на ділянці Коростень - Здолбунів у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки потягів на ділянці Козятин - Шепетівка.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Це дещо змінить час у дорозі для рейсів:
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя;
- №7/8 Київ - Чернівці;
- №67/68 Київ - Варшава;
- №53/54 Київ - Перемишль;
- №30/29 Ужгород - Київ;
- №17/18 Харків - Ужгород;
- №16/15 Рахів - Харків;
- №92/91 Львів - Київ;
- №95/96 Київ - Рахів;
- №2/1 Івано-Франківськ - Харків;
- №54/53 Перемишль - Київ;
- №750/749 Ужгород - Київ;
- №43/44 Київ - Івано-Франківськ.
Пасажири поїзда №43 Київ - Івано-Франківськ, що прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна - Новоград-Волинський), можуть сісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ - Ковель.
“Здати квитки теж можливо: залізниця поверне 100% вартості”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка.