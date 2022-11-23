В Укрзалізниці розповіли, які потяги затримаються у дорозі

Квитки можна повернути за повну вартість.

Через відсутність напруги в контактній мережі на ділянці Коростень - Здолбунів у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки потягів на ділянці Козятин - Шепетівка.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Це дещо змінить час у дорозі для рейсів:

№3/4 Ужгород - Запоріжжя;

№7/8 Київ - Чернівці;

№67/68 Київ - Варшава;

№53/54 Київ - Перемишль;

№30/29 Ужгород - Київ;

№17/18 Харків - Ужгород;

№16/15 Рахів - Харків;

№92/91 Львів - Київ;

№95/96 Київ - Рахів;

№2/1 Івано-Франківськ - Харків;

№54/53 Перемишль - Київ;

№750/749 Ужгород - Київ;

№43/44 Київ - Івано-Франківськ.

Пасажири поїзда №43 Київ - Івано-Франківськ, що прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна - Новоград-Волинський), можуть сісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ - Ковель.

“Здати квитки теж можливо: залізниця поверне 100% вартості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка.