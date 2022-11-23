Росія випустила на Україну 67 ракет, ЗСУ знищили 51, – Залужний

Сьогодні Росія завдала випустила на Україну 67 крилатих ракет повітряного “Х-101/Х-555” і морського базування “Калібр”.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету”, – йдеться у повідомленнні.

Також знищено 5 дронів-камікадзе типу “Ланцет”.

Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів, які Росія завдала по території України 23 листопада, загинули шестеро людей та 36 постраждали.

Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Окрім того, цієї ночі противник завдав 2 ракетних удари по Запорізькій області, у результаті яких загинуло немовля.