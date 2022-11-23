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Ракетна атака на Україну: загинули шестеро людей, 36 травмовано

Наразі поліція зафіксувала влучання ракет по 16 об’єктах.

Ракетна атака на Україну: загинули шестеро людей, 36 травмовано
Наслідки обстрілів Києва 23 листопада
Фото: Макс Требухов

Унаслідок ракетних ударів, які Росія завдала по території України 23 листопада, загинули шестеро людей та 36 постраждали.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив глава Нацполіції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що поліція наразі зафіксувала влучання ракет по 16 об'єктах на території України. Зокрема, у Київській області є влучання у будинок у Вишгороді. Троє осіб загнуло і 20 було травмовано.

“Узагалі по Україні наразі ми зафіксували загибель шести наших громадян, і 36 громадян отримали поранення. Це що стосується тільки вечірніх і обідніх обстрілів Росією – ворогом нашої країни", – заявив глава Нацполіції.

 

Раніше повідомлялося про те, що на Київщині внаслідок влучання російської ракети загинула людина. 

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