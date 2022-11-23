Ракетна атака на Україну: загинули шестеро людей, 36 травмовано

Унаслідок ракетних ударів, які Росія завдала по території України 23 листопада, загинули шестеро людей та 36 постраждали.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив глава Нацполіції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що поліція наразі зафіксувала влучання ракет по 16 об'єктах на території України. Зокрема, у Київській області є влучання у будинок у Вишгороді. Троє осіб загнуло і 20 було травмовано.

“Узагалі по Україні наразі ми зафіксували загибель шести наших громадян, і 36 громадян отримали поранення. Це що стосується тільки вечірніх і обідніх обстрілів Росією – ворогом нашої країни", – заявив глава Нацполіції.

Раніше повідомлялося про те, що на Київщині внаслідок влучання російської ракети загинула людина.