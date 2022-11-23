Фото: Макс Требухов

Сьогодні внаслідок ракетної атаки на Київ були влучання у різних районах столиці. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Троє людей загинуло, дев’ять отримали поранення. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, на столицю летіла 31 російська ракета, 21 збили сили ППО.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Через обстріли було призупинено постачання води у всьому Києві. Наразі фахівці "Київводоканалу" працюють над його відновленням.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Майже відразу після ракетної атаки у більшості районів міста зникло світло. Столичне метро було знеструмлене, станція Видубичі закрита. КМДА згодом повідомила, що метро починає працювати в звичайному режимі.

Журналіст Lb.ua зробив репортаж з промислової зони Видубичів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, на Київщині внаслідок влучання російської ракети загинула людина. Ще двадцяти постраждалим надається допомога.