Сьогодні внаслідок ракетної атаки на Київ були влучання у різних районах столиці. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Троє людей загинуло, дев’ять отримали поранення. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, на столицю летіла 31 російська ракета, 21 збили сили ППО.
Через обстріли було призупинено постачання води у всьому Києві. Наразі фахівці "Київводоканалу" працюють над його відновленням.
Майже відразу після ракетної атаки у більшості районів міста зникло світло. Столичне метро було знеструмлене, станція Видубичі закрита. КМДА згодом повідомила, що метро починає працювати в звичайному режимі.
Журналіст Lb.ua зробив репортаж з промислової зони Видубичів.
Нагадаємо, на Київщині внаслідок влучання російської ракети загинула людина. Ще двадцяти постраждалим надається допомога.