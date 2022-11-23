Обстріли України викликають лише бажання нищити рашистську потвору, - Данілов

З країною-терористом – перемовини тільки через приціл, додав Данілов.

Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у Twitter.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини", - написав він.

За його словами, обстріли нашої країни викликають лише бажання "нищити рашистську потвору".

"З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, через ворожі обстріли в Дніпропетровській області знеструмлені водоканали. Також відсутнє водопостачання у Києві. Без світла Львів, міська влада попередила про перебої з водою.

У Кривому Розі розпочалася рятувальна операція з підйому шахтарів із шахт.