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Обстріли України викликають лише бажання нищити рашистську потвору, - Данілов

З країною-терористом – перемовини тільки через приціл, додав Данілов.

Обстріли України викликають лише бажання нищити рашистську потвору, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у Twitter.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини", - написав він.

За його словами, обстріли нашої країни викликають лише бажання "нищити рашистську потвору".

"З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони", - підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, через ворожі обстріли в Дніпропетровській області знеструмлені водоканали. Також відсутнє водопостачання у Києві. Без світла Львів, міська влада попередила про перебої з водою.

У Кривому Розі розпочалася рятувальна операція з підйому шахтарів із шахт.

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