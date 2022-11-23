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Влада Запоріжжя заявила, що у місті немає "прильотів" і пожеж від російських ударів

Задимленні сталося через масштабне відключення світла на одному з великих підприємств.

Влада Запоріжжя заявила, що у місті немає "прильотів" і пожеж від російських ударів
Фото: zp.gov.ua

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що у Запоріжжі немає "прильотів" і пожеж від російських ударів.

Як написав Куртєв у своєму Telegram, є задимлення, яке трапилося на одному з підприємств. 

"Прошу адміністраторів телеграм-каналів не хайпувати та не ширити паніку. Дим та вогонь, який можуть зараз бачити містяни – це ознаки технологічного процесу, запущеного через масштабне відключення світла на одному з крупних підприємств міста", - розповів секретар міськради.

Куртєв закликав зберігати спокій та не панікувати.

Нагадаємо, Вінницька область перебуває під обстрілом Росії, яка націлилась на об’єкти критичної інфраструктури.

Унаслідок ракетної атаки на Київ станом на 15.00 23 листопада було відомо про трьох загиблих і дев'ятьох поранених.

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